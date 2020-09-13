البابا تواضروس يبحث سبل التعاون مع وزير خارجية أرمينيا

كتب مايكل فارس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم، زوهراب مناتسكانيان وزير خارجية جمهورية أرمينيا، والذي يزور القاهرة حاليًا، حيث دار الحديث خلال الزيارة حول العلاقات التاريخية التي تربط الكنيستين القبطية والأرمينية اللتين تشتركان في نفس العائلة الأرثوذكسية، كما تم بحث سبل التعاون المختلفة ‏بينهما.

‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، السفير جيس دوتون، السفير الكندي المنتهية خدمته بالقاهرة. وقد زار السفير دوتون المقر البابوي لتوديع قداسة البابا قبل عودته إلى كندا.

‏وقد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، السفير أحمد فاضل، السفير الجديد لمصر بدولة جنوب أفريقيا.

وزار السفير الجديد المقر البابوي للتعرف على أنشطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب أفريقيا.

وقد استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، السبت، الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، حيث تمت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالدير.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني ، قد التقي الخميس الماضى بالمقر البابوي بالقاهرة، مجلس كنيسة الشهيد مارجرجس، هليوبوليس ومعهم القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والكاهن بالكنيسة ذاتها، حيث قدموا تقريرًا، تمت مناقشته، عن أنشطة الكنيسة والمشروعات الخدمية التابعة لها ومن بينها مشروع مستشفى مار جرجس وبيت الخلوة للشباب فى منطقة عرابي.