الأوقاف تحقق فى فتح ضريح العسقلانى بالمخالفة لقرار الوزارة

كتب على عبد الرحمن

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف القاهرة قامت بتغيير قفل ضريح بن حجر العسقلانى وغلقه غلقا تاما تنفيذا لقرارات غلق الأضرحة في ضوء إجراءات الدولة المصرية الاحترازية والوقائية الواجبة واللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، وسلمت المديرية مفاتيح الضريح إلى ديوان عام الوزارة.

وأكد طايع، أن ذلك جاء على خلفية قيام عدد ممن كان ينبغي أن يكونوا القدوة في الالتزام بقرار غلق الأضرحة بفتح ضريح ابن حجر العسقلاني بالمخالفة لتعليمات الوزارة مستغلين في ذلك تقصير العامل المكلف بالإشراف على الضريح، ثم قام بعضهم بنشر صور هذه المخالفة على صفحاتهم الشخصية وبعض مواقع التواصل .

وأوضح طايع أنه تم إعداد مذكرة وإحالتها للتحقيق سواء بشأن من تسبب في فتح الضريح أو سمح به أو شارك فيه من أي من العاملين بالوزارة، علما بأن الضريح ليس مسجدا ولا ملحقا بمسجد ولا تقام به شعائر الصلوات الراتبة ولا صلاة الجمعة، وقد تم إحالة المسئول عن الإشراف على الضريح ومن شارك من العاملين بالوزارة للتحقيق .