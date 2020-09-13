ألسن عين شمس تستقبل الطلاب الجدد لإجراء التنسيق الداخلى

كتب محمود راغب

تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، استقبال طلاب الدفعة الجديدة للعام الدراسي 2020/2021، للأسبوع الثاني على التوالى، لتقديم أوراقهم وملئ ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، ود.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشهدت الكلية إجراءات احترازية مكثفة، مع انتشار لموظفى إدارات الأمن والدفاع المدنى، كذلك تواجد السادة موظفى إدارة شئون الطلاب بمواقع عملهم، لتسهيل عملية استقبال الطلاب الجدد و تقديم كافة أوجة الرعاية لهم لمساعدتهم فى الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة.

وتستمر عملية تقديم الأوراق من اليوم ولمدة اسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة التاسعة حتى الثانية ظهرا، كما قامت إدارة الكلية بتخصيص قاعة لانتظار الطلاب به وملئ أوراقهم وفق قواعد التباعد الإجتماعى والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب ومرافقيهم.

وكانت قد أعلنت د.سلوى رشاد عميد الكلية، أنه يجب على الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية التوجه إلي الكلية لإتمام إجراءات قبولهم بالكلية و تقديم أوراقهم و رغبات التنسيق الداخلي لأقسام الكلية وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة ارتداء الطالب للكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم، أشارت إلى أنه يجب على الطلاب استلام ورقة الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقة لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، وصورة من شهادة الثانوية العامة، وصورة من شهاده الميلاد، وشددت على أنه فى حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية.