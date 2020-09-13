اليوم السابع
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الأحد، 13 سبتمبر 2020 12:43 ص
خالد صلاح
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أستاذ تخطيط عمرانى يطالب بتشريع للحد بشكل نهائى من مخالفات البناء

الأحد، 13 سبتمبر 2020 12:05 ص
أستاذ تخطيط عمرانى يطالب بتشريع للحد بشكل نهائى من مخالفات البناء مخالفات البناء - صورة أرشيفية
ماجد تمراز

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قال أحمد صلاح عثمان أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إنه لا يوجد شك أن هناك مساحة ضخمة من الأراضي الزراعية خسرتها مصر، ومن الطبيعي أن تتخذ الدولة قرارات للحد من هذا الأمر، ولكن مصر بحاجة إلى مزيد من القرارات التي ستحد بشكل نهائي من البناء على الأراضي الزراعية، وما يتم الآن هو شىء إيجابي للغاية وهناك شجاعة كبيرة من القيادة السياسية، ولكن نحتاج لوقف تام لما يحدث بحق الأراضي الزراعية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "أنا بطالب بوقف صرف حديد التسليح لأي شخص مش معاه ترخيص بناء، وهو ما سيمنع بشكل كامل أى محاولة للتعدٍ على أراضي الدولة".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.


مخالفات البناء

البناء المخالف

العقارات المخالفه

تآكل الرقعة الزراعيه

التصالح فى مخلفات البناء

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