أستاذ اقتصاد يوضح كيف تعود رسوم التصالح بالنفع على المواطن

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد البهواشى، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن التصالح في مخالفات البناء هو استغلال أفضل للموارد للأجيال القادمة، موضحا أن الأموال التي تجمع من التصالح ستعود بالنفع على الشعب المصرى من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية وإيصال المرافق والخدمات لجميع المناطق.



وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن التعديات على أراضى الدولة تشكيل خطورة ضخمة، حيث إنها تستنفذ موارد الدولة وتدمر أجود أفضل تربة زراعية، وبالتالي ينعكس ذلك على حجم رقعة الأراضى الزراعية، وبالتالي حجم الإنتاج الزراعى.



ولفت، إلى أن ملف التعديات على الأراضى الزراعية يمثل ضررا كبيرا للأجيال القادمة، موضحا أن هذه أزمة متوارثة تجاهلها الجميع خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة المصرية الآن تواجهها بكل حسم وقوة.



وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء سيساهم في رفع القيمة السوقية للعقارات التي ستقدم طلبات تصالح، بجانب أنها تضمن تقنين المخالفة التي ارتكبها المواطن في البناء، وتواجه البناء العشوائى.