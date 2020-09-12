اليوم السابع
Ads
السبت، 12 سبتمبر 2020 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون الزراعى وتبادل الخبرات

السبت، 12 سبتمبر 2020 10:52 ص
وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون الزراعى وتبادل الخبرات وزير الزراعة خلال لقائه سفير بيلاروسيا
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع سيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية والخبرات فى مجال إنتاج التقاوى والمعدات والبحوث الزراعية، وتنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق مع نظيره البيلاروسى خلال زيارته لمصر مع رئيس بيلاروسيا فى فبراير الماضى.
 
وأكد القصير أن المعدات البيلاروسية لها سمعة طيبة بالسوق المصرية، وأن هناك تعاونا قائما بالفعل فى هذا المجال بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعى المصرى والشركات العاملة بيلاروسيا، وهناك عدد من المعارض للمعدات البيلاروسية الزراعية تم إنشاؤها فى عدد من المدن المصرية، إلا أنه شدد فى الوقت نفسه على أهمية إنشاء مراكز لصيانة هذه المعدات حتى يكون هناك استفادة قصوى من هذا التعاون.
 
ومن جانبه أشار السفير البيلاروسى أن مصر تمثل حجر الزاوية بمنطقة الشرق الأوسط ونافذة للانطلاق نحو أفريقيا، وأن هناك تعاونا قائما بالفعل بين وزارة الإنتاج الحربي وبعض الشركات العامله ببيلاروسيا في هذا المجال، كما أن بلاده ترغب في توسيع علاقات التعاون مع مصر في قطاع الزراعة، خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج التقاوي والبحوث الزراعية.

الانتاج الزراعى

السلع الزراعية

انتاج التقاوى

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة يشدد على أهمية تعزيز التجارة البينية لدول القارة الأفريقية

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 02:06 م

وزير الزراعة يثمن دور الفلاح فى تحقيق الأمن الغذائى ويهنئه بمناسبة عيده 68

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 10:06 ص

مساعد وزير الزراعة يتابع أعمال التلقيح الاصطناعى للماشية فى أسيوط وسوهاج

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 01:33 م

وزارة الزراعة تشرح لمزارعى الجوافة كيفية مكافحة ذبابة الفاكهة

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 07:00 ص

وزير الزراعة الأسبق يكشف عن عدم وجود علاقة ليوسف والى بالمبيدات المسببة للسرطان

الأحد، 06 سبتمبر 2020 11:13 م

وزير الزراعة يبحث عن بدائل لمعالجة مشكلات تفتيت الحيازة الزراعية.. فيديو

الأحد، 06 سبتمبر 2020 10:54 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة