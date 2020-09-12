وزير الزراعة يؤكد عزم الحكومة منع وقوع حالة تعدٍ واحدة على الأراضى الزراعية

كتب أيمن رمضان

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة جادة وعازمة على ألا يكون هناك حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية مرة أخرى، مشيراً إلى أن القيادة السياسية دائماً ما توجه بالتوسع الأفقى وإنشاء المشروعات الكبرى، من أجل إحداث تنمية.



وأضاف "القصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحفاظ على الأراضى الزراعية أصبحت أمنا قوميا، مناشدا المواطنين سرعة الاستفادة من الإجراءات التى أعلن رئيس الوزراء اليوم، وتابع: "تيسيرات لن تكرر مرة أخرى".



ولفت وزير الزراعة، إلى أن الرقعة الزراعية تبلغ 9,4 مليون فدان منها، ورغم أن 3,3 مليون فدان منها جديدة إلا أن نسبة المواطن من الرقعة الزراعية انخفضت.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.