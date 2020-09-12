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وزيرة التضامن تفتتح غدا أول برنامج للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان

السبت، 12 سبتمبر 2020 03:00 م
وزيرة التضامن تفتتح غدا أول برنامج للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  غدا الاحد أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع " مودة " التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.
 
 
يشهد  اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التصامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع "مودة ".
 
 
عاى جانب اخر يستمر المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" فى تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية بمراكز الشباب بمحافظتي الفيوم والمنيا بالتوازي وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
 
 
تستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهم (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا) ، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.
 
 
 
 

التضامن

مشروع مودة لتوعية المتعافين من الإدمان

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