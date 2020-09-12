اليوم السابع
Ads
السبت، 12 سبتمبر 2020 11:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هانى يونس: الحكومة تسير بخطى ثابتة لحل ملفات ومشاكل سنوات ماضية

السبت، 12 سبتمبر 2020 09:55 م
هانى يونس: الحكومة تسير بخطى ثابتة لحل ملفات ومشاكل سنوات ماضية هانى يونس
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أجرى حوارًا هامًا مع الإعلاميين والصحفيين، وشرح الموقف بالنسبة لملف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية اقتحم كل المشكلات والتحديات التي عانى منها المصريين".

وتابع هاني يونس: "بنهاية هذا العام سنقضي بشكل كامل على العشوائيات غير الآمنة"، وأكمل: "كان لدينا أزمة كبيرة في الكهرباء ولكن أصبح لدينا فائض كبير في الكهرباء، وكما تمكنا من القضاء على أزمة طوابير العيش".

ولفت هاني يونس: "الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة لحل ملفات ومشاكل سنوات ماضية".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

 


هانى يونس

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء: عدد من كبار المخالفين دفعوا مليار جنيه للتصالح بمخالفات البناء.. إحالة العديد من موظفى المحليات للنيابة.. مدبولى: لا نستهدف المواطن البسيط وبدأنا بالحيتان.. وإلى متى نقيم على 7% من مساحة مصر؟

السبت، 12 سبتمبر 2020 05:24 م

رئيس الوزراء يكشف توجيهات الرئيس السيسى بتحديد 50 جنيها سعر متر التصالح بالريف.. ويعلن خصم 25%؜ من المبلغ حال السداد الكامل.. مصطفى مدبولى: نعلم أن وقف البناء العشوائى لا يلقى قبولا لكنه ضرورى للمواطن.. فيديو

السبت، 12 سبتمبر 2020 12:37 م

مدبولى: نعلم أن قرار وقف البناء العشوائى لا يلقى قبول بالشارع لكنه فى صالح المواطن

السبت، 12 سبتمبر 2020 11:43 ص

وزيرا الدفاع والداخلية يشاركان فى لقاء مصطفى مدبولى برؤساء تحرير الصحف

السبت، 12 سبتمبر 2020 11:21 ص

بدء لقاء مصطفى مدبولى مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين بشـأن قانون التصالح

السبت، 12 سبتمبر 2020 11:05 ص

مصطفى مدبولى يكلف باستخدام عدد من أراضى الأوقاف بالمنوفية لبناء مدارس

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 10:32 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة