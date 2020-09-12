هانى يونس: الحكومة تسير بخطى ثابتة لحل ملفات ومشاكل سنوات ماضية

كتب محمد عبد المجيد

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أجرى حوارًا هامًا مع الإعلاميين والصحفيين، وشرح الموقف بالنسبة لملف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية اقتحم كل المشكلات والتحديات التي عانى منها المصريين".



وتابع هاني يونس: "بنهاية هذا العام سنقضي بشكل كامل على العشوائيات غير الآمنة"، وأكمل: "كان لدينا أزمة كبيرة في الكهرباء ولكن أصبح لدينا فائض كبير في الكهرباء، وكما تمكنا من القضاء على أزمة طوابير العيش".



ولفت هاني يونس: "الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة لحل ملفات ومشاكل سنوات ماضية".



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.