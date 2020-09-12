مصلحة الضرائب تفند أكاذيب منابر الإخوان حول زيادة الضرائب فى مصر

كتب أحمد عرفة

فند الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، أكاذيب منابر الإخوانية التحريضية حول زيادة معدلات الضرائب في مصر، مشيرا إلى منظومة الضرائب في مصر تشهد تطورا كبيرا وتسهيلات كثيرة على المواطنين ولا يوجد أي زيادة على الإطلاق.



وقال رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن شائعات الإخوان حول زيادة الضرائب، هي محاولة زائفة من الجماعة الإرهابية خاصة أن هناك تطويرا كبيرا في كافة النواحى بشأن منظومة الضرائب سواء من حيث الفاتورة الإلكترونية وتطوير العمل الإدارى بمصلحة الضرائب.



وتابع رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، أنه لا يوجد أى تعليمات بشأن زيادة فئات الضريبة، ولا يوجد أي زيادة ضريبية، كما أن تعديلات قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل تهدف إلى زيادة المستثمرين الجادين للعمل في مصر.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، أنه تم زيادة الإعفاء الضريبى من 8 آلاف إلى 15 ألفا، كما أن من دخله 24 ألف جنيه في العام لا يوجد عليه ضرائب وتم إعطاء مهلة لتقسيط الضرائب أيضا.