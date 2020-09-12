اليوم السابع
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محافظ القليوبية يؤكد تراجع مساحة أراضى الزراعة لـ 160 ألف فدان بسبب التعديات

السبت، 12 سبتمبر 2020 11:14 ص
محافظ القليوبية يؤكد تراجع مساحة أراضى الزراعة لـ 160 ألف فدان بسبب التعديات محافظ القليوبية
كتب سمير حسنى

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قال عبدالحميد الهجان ، محافظ القليوبية ، إن أجهزة الدولة تواصل التصدي بكل حسم للتعديات على الاراضى الزراعية، مشيرا إلى ان الدولة قامت بتشريع استثنائي يهدف الى التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للألية المقررة.

وأضاف محافظ القليوبية، خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من الصحفيين والإعلاميين، لعرض جهود الدولة فى ملف مخالفات البناء، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت حتى الآن بالمحافظة 112.721 طلب وجار استمرار تلقى الطلبات، مضيفا: من المقرر أن توجه حصيلة المبالغ التي سوف تحصل إلى دعم مشروعات البنية التحتية والتنموية لصالح المواطن.

وكشف محافظ القليوبية عن أن التعديات على الأراضى الزراعية في المحافظة بلغ أكثر من 6 آلاف فدان منذ 2011 وحتى الآن، وتراجعت المساحة المنزرعة إلى 160 ألف فدان.

 


رئيس الوزراء

مخالفات البناء

محافظة القليوبية

لقاء رئيس الوزراء مع الصحفيين

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