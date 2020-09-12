اليوم السابع
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متحدث التنمية المحلية يكشف توجيهات الوزير للمحافظين لتسهيل إجراءات التصالح

السبت، 12 سبتمبر 2020 07:13 م
متحدث التنمية المحلية يكشف توجيهات الوزير للمحافظين لتسهيل إجراءات التصالح خالد قاسم
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين، حيث أبدى حزمة من التسهيلات على المحافظات أن تقدمها للمواطنين المتقدمين بالتصالح بمخالفات البناء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن المواطنين يستطيعون أن يذهبون للأحياء والمراكز التكنولوجية لتقديم طلب التصالح فى أوقات عديدة، بعد طلب وزير التنمية المحلية زيادة ساعات العمل لوردية أخرى بعد الظهر فى الأحياء والمراكز التكنولوجية التى تتلقى طلبات التصالح.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن وزير التنمية المحلية طالب المحافظين بضرورة قبول كافة الأوراق المتاحة على أن يتم استكمالها بعد ذلك، بجانب إعادة التسعير، وتوحيد سعر المصالحات فى الريف إلى 50 جنيها، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤدى إلى زيادة إقبال المواطنين على التصالح.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.


خالد قاسم

المخالفات

التصالح

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