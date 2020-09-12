اليوم السابع
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فيلم تسجيلى يرصد حجم التعدى على الأراضى الزراعية بمدينة الخصوص فى القليوبية

السبت، 12 سبتمبر 2020 02:22 م
فيلم تسجيلى يرصد حجم التعدى على الأراضى الزراعية بمدينة الخصوص فى القليوبية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فيلما لمدينة الخصوص وما تمثله من مخالفات بناء عشوائى، موضحا أن الجوانب الفنية لا يمكن توصيل الغاز الطبيعى في مثل هذه المناطق العشوائية، لأن هناك مساحات أمان لابد من تواجدها، وقال رئيس الوزراء: "إذا لم نتخذ قرارا صارما بوقف البناء العشوائى بالتأكيد سيكون هناك كارثة".
 
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.
 
والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء
 
 

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