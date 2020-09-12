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فريدة الشوباشى لـ"خبر اليوم": أول مرة أشعر أن هناك حكومة ورئيس دولة مع المصريين

السبت، 12 سبتمبر 2020 11:11 م
فريدة الشوباشى لـ"خبر اليوم": أول مرة أشعر أن هناك حكومة ورئيس دولة مع المصريين الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى
كتب محمد عبد المجيد

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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، إنه ولأول مرة أشعر أن يكون هناك حكومة ورئيس دولة مصرية مختلفة، وأنها مع المصريين، وحتى المخالفين الذين اعتادوا على الأراضى الزراعية والتى تعد جريمة مكتملة الأركان، حرصت الدولة على تقنين أوضاعهم.

وأكدت فريدة الشوباشى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج "خبر اليوم" التى تقدمه الإعلامية لما جبريل، على فضائية ON، أنها كانت متفائلة جدا، بحديث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قائلة "أنا حسيت أنه يتحدث بصدق وفهم".

وأشارت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، إلى أن رئيس الوزراء وعد بأنه بعد ذلك لن يسمح بالتعدى على متر واحد من الأراضى الزراعية، مؤكدة أن ما حدث من تعديات على الأراضى الزراعية تعد مؤامرة ضد مصر، ومنها المحاولات الإعلامية الإخوانية التى تحدث الآن ضد إدارة الدولة المصرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

فريده الشوباشى

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

الاراضى الزراعيه

التعديات على الاراضى الزراعيه

قانون البناء

قانون التصالح

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