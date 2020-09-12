اليوم السابع
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عماد الدين حسين يكشف سبب اختيار رئيس الوزراء لكفر سعد فى شرح مخاطر البناء المخالف

السبت، 12 سبتمبر 2020 09:08 م
عماد الدين حسين يكشف سبب اختيار رئيس الوزراء لكفر سعد فى شرح مخاطر البناء المخالف عماد الدين حسين
ماجد تمراز

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قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن اختيار رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولي، لكفر سعد لشرح خطورة مخاطر البناء اختيار نموذجي، مشيرا إلى أن تلك القرية هي نموذج لمخالفات البناء، وهي قرية تقع بالقرب من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مشيرا إلى أنها يوجد بها أبراج عالية مبنية على طرح النهار وأراضي الدولة، أو بناء على أراضي الدولة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن رئيس الوزراء بدأ في وضع حلول لرسوم المخالفات التي يتم تحصيلها من خلال تخفيض الأسعار للغاية، وكان لابد أن يقوم بشرح خطورة البناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية على الأمن القومي المصري وأمن مصر الغذائي، من خلال استخدام خرائط وصور كشفت حكم تآكل الرقعة الزراعية.

وأوضح أن البناء العشوائي تسبب في صعوبة إنشاء طرق طبيعية يمكن أن يتنقل الناس عليها، مشيرا إلى العقود الماضية شهدت إهمال كبير في المحليات تسببت في تفشي تلك الظاهرة الخطيرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

 

البناء المخالف

مخالفات البناء

البناء على الاراضى الزراعيه

خطوره البناء المخالف

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