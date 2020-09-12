اليوم السابع
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عبد المنعم سعيد بعد لقاء رئيس الوزراء: مصر لن تترك أزمة البناء المخالف دون حل

السبت، 12 سبتمبر 2020 07:03 م
عبد المنعم سعيد بعد لقاء رئيس الوزراء: مصر لن تترك أزمة البناء المخالف دون حل عبد المنعم سعيد
كتب محمد شرقاوى

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قال عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسى، إنه حضر مؤتمر رئيس الوزراء حول التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "مصر لا تترك أى قضية دون حل وعلى رأسها مخالفات البناء".


وأضاف عبدالمنعم سعيد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللقاء كان مرتبطا بالحالة الواقعية حول مخلفات البناء والجزء الآخر تعلق بكيفية تعامل الدولة مع المخالفات.

وتابع عبد المنعم سعيد: "مصر أمام تحد آخر وهو التصالح فى مخالفات البناء"، مضيفا: "مخالفات البناء تمتد لأكثر من 40 عامًا ضاع فيها 400 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية فى مصر، مشيرًا: "ما رأيناه اليوم كانت أمثلة واضحة للتعديات على الأراضى الزراعية وإحداث ضرر للدولة المصرية، ونحن أمام مشكلة حقيقية بالبناء العشوائى فى مصر، بما يضع صحة المواطنين فى خطر ويهدد الأمن الغذائى".


عبد المنعم سعيد

مخالفات البناء

الاراضى الزراعية

قانون التصالح بمخالفات البناء

قانون التصالح

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