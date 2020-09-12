اليوم السابع
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سليمان جودة عن مؤتمر رئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء: راعى ظروف المواطنين ولم يتغاضى عن حق الدولة

السبت، 12 سبتمبر 2020 07:27 م
سليمان جودة عن مؤتمر رئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء: راعى ظروف المواطنين ولم يتغاضى عن حق الدولة سليمان جودة
كتب محمد شرقاوى

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قال الكاتب الصحفى سليمان جودة، إن رئيس الوزراء أعلن عن مدخل مختلف فى التعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية خلال مؤتمر تعامل الدولة مع مخالفات البناء، مضيفا: "رئيس الوزراء أعلن أن هناك خصما 25% حال دفع قيمة التصالح دفعة واحدة، وذلك دليل على التخفيف على المواطنين".


وأضاف سليمان جودة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء راعى ظروف المواطنين خلال حديثه اليوم فى المؤتمر مع الاستمرار فى تطبيق القانون على الجميع .

وتابع سليمان جودة: "حديث رئيس الوزراء اليوم راعي ظروف المواطنين ولم يتغاضى عن حقوق الدولة، ورئيس الوزراء أكد ضرورة قيام راغب التصالح بتقديم الأوراق حتى وإن لم تكن مكتملة قبل 30 سبتمبر".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد عقد رئيس الوزراء، لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.


سليمان جودة

رئيس الوزراء

مخالفات البناء

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