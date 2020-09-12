رئيس "تطوير العشوئيات" يكشف حجم تمويل مشروعات البنية التحتية للعقارات المخالفة

ماجد تمراز

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن السكن غير الآمن كلف الدولة 38 مليار جنيه، بالإضافة إلى الأراضى التى تم عمل مشروعات عليها لتسكين سكان تلك المناطق تخطت الـ21 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المناطق العشوائية تم بناؤها خارج التخطيط للكهرباء والمياه والصرف الصحي، وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة أكدت أنه لابد من الارتقاء بحياة المواطنين، وذلك سيكلف الدولة مئات المليارات.



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc: "الـ160 ألف فدان المخالفة يقطنها حوالي 20 مليون مواطن، ومستحيل الدولة هتقول منقدرش نعملهم حاجة، الدولة مصممة على توفير كافة الخدمات، والأماكن غير المخططة ستتخطى ميزانية شبكات الحياة لها من مياه وكهرباء وصرف وغاز تتخطى الـ318 مليار جنيه، حيث سيتم ضخ الأموال التي سيتم تحصيلها من مخالفات البناء لدعم تلك المشروعات وتوفير خدمات لنفس البيوت المخالفة".



وقال: "إحنا بنسابق الزمن عشان نوفر الخدمات للناس اللي ساكنة في الأماكن دي، والدولة حريصة على تنفيذ المشروعات دي، والهدف الرئيسي هو انتهاء المشروعات في وقتها وبأعلى جودة وتوفير حياة مناسبة للمواطن".