اليوم السابع
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رئيس تحرير الأهرام العربى يكشف تأثير مخالفات البناء على الأمن الغذائى

السبت، 12 سبتمبر 2020 07:47 م
رئيس تحرير الأهرام العربى يكشف تأثير مخالفات البناء على الأمن الغذائى مخالفات بناء - أرشيفية
ماجد تمراز

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قال جمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، إن رئيس الوزراء بعث برسائل قوية خلال المؤتمر اليوم، كان أولها طمأنة المواطن المصرى البسيط، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيضات كبيرة على أسعار التصالح، مؤكدا خطورة تآكل الرقعة الخضراء، حيث فقدت مصر طوال السنوات الماضية عشرات الآلاف من أخصب الأراضي الصالحة للزراعة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة، أن تكلفة استصلاح فدان الأراضى الواحد من 150 إلى 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الجهات المعادية لمصر وإعلامها المضلل يستغل محاولات مصر للإصلاح وبناء دولة حديثة، من أجل الترويج للشائعات.

وأوضح أنه إذا استمر البناء العشوائى وخصوصا على الأراضى الزراعية، فإن أمن مصر الغذائي مهدد بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وهو يعد تهديدا للأمن القومى المصرى، مؤكدا أن بناء الدولة المصرية الحديثة يتطلب المرور بعدة مراحل، وكل تلك الإجراءات تصب بشكل كبير فى مصلحة المواطن.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاءً مفتوحا مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.


البناء المخالف

مخالفات البناء

تآكل الرقعه الزراعيه

الأراضى الزراعية

اخبار

التصالح فى المخالفات

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