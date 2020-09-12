حافظ أبو سعدة يعلن إطلاق مبادرة لدعم السودان بسبب الفيضانات والسيول

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك مبادرة تم إطلاقها لدعم الشعب السوداني بسبب الفيضانات والسيول، موضحاً أن هناك الكثير من المنازل تهدمت بالسودان وصلت لـ100 ألف منزل وهناك نقص فى الأدوية.



وأكمل أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامى أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن المنظمات الشريكة في الاجتماع منها الاتحاد العربي للقيادات النسائية وكان لديهم تحضيرات وتجهيزات وتبرعات من شركات أدوية.



وأضاف أبو سعدة أنه تم فتح حساب لمساعدة السودان على الدعم بسبب الفيضانات والسيول، كما أن الجسر الجوي كان جيداً ولكن هناك دور كبير على المجتمع المدنى ويتم تجهيز المساعدات لتوزيعها على الشعب السوداني ويجب أن نراعى دائما الاحتياجات الأساسية للشعب السودانى.



وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تبين أن الخبز مهم جداً للشعب السوداني وأجرينا تقدير لاحتياجات الأشقاء في السودان، وسيتم تقديم ذلك من خلال المبادرة التى تم إطلاق لدعم السودان وشعبها حتى انتهاء تلك الأزمة.