اليوم السابع
Ads
السبت، 12 سبتمبر 2020 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حافظ أبو سعدة يعلن إطلاق مبادرة لدعم السودان بسبب الفيضانات والسيول

السبت، 12 سبتمبر 2020 10:02 م
حافظ أبو سعدة يعلن إطلاق مبادرة لدعم السودان بسبب الفيضانات والسيول حافظ أبو سعدة
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك مبادرة تم إطلاقها لدعم الشعب السوداني بسبب الفيضانات والسيول، موضحاً أن هناك الكثير من المنازل تهدمت بالسودان وصلت لـ100 ألف منزل وهناك نقص فى الأدوية.

وأكمل أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامى أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن المنظمات الشريكة في الاجتماع منها الاتحاد العربي للقيادات النسائية وكان لديهم تحضيرات وتجهيزات وتبرعات من شركات أدوية.

وأضاف أبو سعدة أنه تم فتح حساب لمساعدة السودان على الدعم بسبب الفيضانات والسيول، كما أن الجسر الجوي كان جيداً ولكن هناك دور كبير على المجتمع المدنى ويتم تجهيز المساعدات لتوزيعها على الشعب السوداني ويجب أن نراعى دائما الاحتياجات الأساسية للشعب السودانى.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تبين أن الخبز مهم جداً للشعب السوداني وأجرينا تقدير لاحتياجات الأشقاء في السودان، وسيتم تقديم ذلك من خلال المبادرة التى تم إطلاق لدعم السودان وشعبها حتى انتهاء تلك الأزمة.


السودان

دعم السودان

الشعب السوداني

فيضانات السودان

الفيضانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة