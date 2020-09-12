تعرف على قيمة دعم الدولة للمواطن فى فاتورة الكهرباء



يرصد"اليوم السابع" لقراءه ، الدعم الذي تقدمه الدولة ، للمواطن بفاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وفقا للاسعار الجديدة التى تم تطبيقها منذ يوليو الماضي ، وفيما يلي نسبة الدعم التى يحصل عليها المواطن بفاتورة الكهرباء :



- الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة يحصل على دعم بنسبة 67%.



- الشريحة الثانية من صفر الى 100 كيلو وات يحصل على دعم 63%% من التكلفة الفعلية الفاتورة.



-من يستهلك حتى 200 كيلو وات ساعة يحصل على دعم 49% من تكلفة الفاتورة.



-و من صفر الى 650 كيلو وات ساعة يحصل على دعم من الدولة بنسبة 18% ، موضحا أن



-من يستهلك من 651 حتى 1000 كيلو وات يتحمل التكلفة الفعلية الفاتورة ولا يحصل على دعم من الدولة.



- من يزيد استهلاكه عن الف كيلو وات يتحمل 20% زيادة عن التكلفة الفعلية الفاتورة "دعم تبادل"



وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أنه لا صحة تماما لما تداوله بعض المواقع الاليكترونية ، الخاصة بأن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تبلغ 2.4 سنت دولار ، موكدا أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تكلف الدولة ما يزيد عن 6 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة.



و أوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تتضمن تكلفة الوقود و المشروعات التى تنفذها الدولة لعمل توسعات فى الشبكة القومية للكهرباء بهدف رفع كفاءتها و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ، موضحا أن وزارة الكهرباء وزارة خادمية غير هادفة للربح.