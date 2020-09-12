اليوم السابع
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تعرف على قيمة دعم الدولة للمواطن فى فاتورة الكهرباء

السبت، 12 سبتمبر 2020 07:00 ص
تعرف على قيمة دعم الدولة للمواطن فى فاتورة الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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يرصد"اليوم السابع" لقراءه ، الدعم الذي تقدمه الدولة ، للمواطن بفاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وفقا للاسعار الجديدة التى تم تطبيقها منذ يوليو الماضي ، وفيما يلي نسبة الدعم التى يحصل عليها المواطن بفاتورة الكهرباء :

- الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة يحصل على دعم بنسبة 67%.

- الشريحة الثانية من صفر الى 100 كيلو وات يحصل على دعم 63%%  من التكلفة الفعلية الفاتورة.

-من يستهلك حتى 200 كيلو وات ساعة يحصل على دعم 49% من تكلفة الفاتورة.

-و من صفر الى 650 كيلو وات ساعة يحصل على دعم من الدولة بنسبة 18% ، موضحا أن

-من يستهلك من 651 حتى 1000 كيلو وات يتحمل التكلفة الفعلية الفاتورة ولا يحصل على دعم من الدولة.

- من يزيد استهلاكه عن الف كيلو وات يتحمل 20% زيادة عن التكلفة الفعلية الفاتورة "دعم تبادل"

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أنه لا صحة تماما لما تداوله بعض المواقع الاليكترونية ، الخاصة بأن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تبلغ 2.4 سنت دولار ، موكدا أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تكلف الدولة ما يزيد عن 6 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة.

و أوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"  أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تتضمن تكلفة الوقود و المشروعات التى تنفذها الدولة لعمل توسعات فى الشبكة القومية للكهرباء بهدف رفع كفاءتها و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ، موضحا أن وزارة الكهرباء وزارة خادمية غير هادفة للربح. 



 


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