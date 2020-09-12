اليوم السابع
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بطريرك الروم الأرثوذكس يبحث صعوبات الخدمة فى إفريقيا مع أساقفة قبرص

السبت، 12 سبتمبر 2020 04:23 م
بطريرك الروم الأرثوذكس يبحث صعوبات الخدمة فى إفريقيا مع أساقفة قبرص البابا ثيودروس الثانى خلال الزيارة
كتب مايكل فارس

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التقى اليوم السبت، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثانى برفقة الأنبا خريسوستوموس رئيس أساقفة قبرص إلى مدينة بافوس القبرصية، وكان في استقبالهما المتروبوليت جورجيوس مطران بافوس، وقال الأنبا نقولا، المتحدث باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر، في بيان، وتم اجتماع بينهم تبادلوا خلاله وجهات النظر حول قضايا الكنيسة الحالية.
 
وقد أبلغهما البابا ثيودروس عن قضايا الكنيسة في القارة الأفريقية، والصعوبات التي يواجهها الإخوة الأفارقة، وصعوبات العمل الإنجيلي للخدمة، وكانت المحادثة بروح ودية، ووخلال زيارة البابا البطريرك سيلتقي رئيس جمهورية قبرص ووزير الخارجية وعمدة بافوس وكهنة كنيسة قبرص ومسؤولين آخرين.
 
وأضاف الأنبا نقولا، قبل بابا بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني صاحب الغبطة مدينة بافوس، زار كاتدرائية القديس تيودوروس ستراتيلاتس.
 
 ووصل بطريرك الروم الأرثوذكس أمس، إلى قبرص في زيارة تستمر مدة سبعة أيام، ومن المقرر أن يلتقي خلالها مع رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسياديس، كما سيُعقد لقاء خاص بينهما وبين وزير الخارجية السيد نيكوس كريستودوليديس، في نفس الوقت سيلتقي البطريرك ثيودوروس مع سفراء اليونان ومصر، وكذلك مع عمدة بافوس ومطارنة بافوس، كيتيو وكيكوس وتاماسوس. وسوف يزور مؤسسة ليفنتيس، على أن يعود في يوم 18 سبتمبر إلى مصر.
 
 

الروم الأرثوذكس

بطريرك الروم الأرثوذكس

قبرص

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