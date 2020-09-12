اليوم السابع
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خالد صلاح
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القصة الكاملة لانطلاق التجارب السريرية على لقاح كورونا في مصر (فيديو)

السبت، 12 سبتمبر 2020 11:24 م
القصة الكاملة لانطلاق التجارب السريرية على لقاح كورونا في مصر (فيديو) هالة زايد وزيرة الصحة

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"لأجل الإنسانية.. تطوع اليوم وكن جزءا من المجتمع الدولي في معركته ضد جائحة كورونا"..  بهذا الشعار تدخل وزارة الصحة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحين للوقاية من كوفيد 19، وبحسب بيانات وزارة الصحة فإن التجارب السريرية والتي من المقرر إجراؤها في مصر تشترك فيها الوزارة مع شركتى جي 42 للرعاية الصحية وسينوفارم CNBG، وتستغرق حوالي 60 يومًا وقد تستمر فترة المتابعة للحالات المتطوعة التى حصلت على اللقاح 12 شهرًا.

وتم التأكيد على احترام خصوصية بيانات المتطوع لإجراء التجارب ولن تتم مشاركتها مع أى جهات مطلقاً كما تضمن الاشتراطات حرية انسحاب المتطوع فى أى وقت دونما أى مسؤولية ولن ينعكس ذلك علي المتابعة الطبية للحالة.

 

 

 


وزارة الصحة

لقاح كورونا

التجارب السريرية

هالة زايد

لقاح كورونا المصرى

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