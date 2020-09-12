"الزراعة " لجان لمتابعة حصاد 4 مليون و674 ألف فدان حاصلات صيفية

كتب عز النوبى

تتابع اللجان الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، من قبل مديريات الزراعية، ومركز البحوث الزراعية، حصاد جميع الزراعات الصيفية ، مع بدء موسم الحصاد خاصة الذرة الصفراء ، والقطن ، والسمسم ، والأرز لزيادة الإنتاج، ولجان مرورية على زراعات إنتاج تقاوى عالية الجودة، بما يساهم في زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائي.

وذكر تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، الذى حصل لـ "اليوم السابع"،علي نسخة منه أن اجمالى ما تم زراعته حاليا من جميع الزراعات الصيفية بلغ 4 مليون و674 ألف فدا ن ، منها الذرة الشامية بلغت 2 مليون و614 ألف و 146 فدان منها الذرة الصفراء بلغ 691 ألف و756 فدان ، والذرة البيضاء مليون و923 ألف فدان ، وبلغت مساحات القطن بلغت 138 الف و62 فدان ، ومساحات الأرز مليون و186 الف و 30 فدان، ومحصول السمسم 95 ألف و556 فدان ، الفول السودانى 139 ألف 658 فدان،عباد الشمس 17 الف و651 فدان ، فول الصويا 29 الف و195 فدان ، والذرة الرفيعة 337 ألف و894 فدان ، بصل صيفى 1980 فدان ،وبطيخ لب 115 ألف و119 فدان ، وجارى الحصر من قبل مديريات الزراعة وتدقيق البيانات وسط متابعة لجميع الزراعات الصيفية.

وقال الدكتور محمد يوسف ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة ، فى تصريحات "اليوم السابع"، إن هناك لجان منتشرة على جميع الزراعات الصيفية خاصة مع بدء حصاد المحصول ، مضيفا أن أهمية زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أن هناك حملة قومية يقوم بها مركز البحوث الزراعية تواصل عملها لزيادة الإنتاج.

وأضاف الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ، فى تصريحات" اليوم السابع "،إن هناك لجان متابعة وحملة قومية مع بد ءموسم الحصاد وخاصة الذرة الصفراء ، ولجان متابعة حول حقول انتاج تقاوي محصول الذرة لزيادة الإنتاج ، عالية الإنتاجية والجودة، بما يساهم في زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائي ، مضيفا أن الحالة العامة لمحصول الذرة جيدة وممتازة مع ارتفاع المساحات المنزرعة ، ويتم تنفيذ كافة التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة، وتطبيق البحوث العلمية الزراعية الحديثة في كافة المعاملات.

وأضاف "خليل"، أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال عدة محاور نشر أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج ، متابعة دورية لإعطاء جميع الارشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج ، وزيادة اعداد الحقول الارشادية وخاصة الذرة لزيادة الإنتاج .

وأكد مدير المحاصيل الحقلية، إن هناك تكليفات للقائمين على الحملة القومية لمحصول الذرة بتكثيف اعمالها ، فى جميع المحافظات حتى الحصاد لتقليل الفاقد من المحصول ،وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، متابعا أن الحملة القومية للذرة تغطى جميع المحافظات حاليا ، موضحا أن الغرض الرئيسى للحملة هو النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان ، مشيرا الى أن محصول السمسم ، له أهمية اقتصادية، ويعمل مركز البحوث الزراعية على تشجيع المزارعين بالتوسع فى زراعة المحصول، خاصة بالأراضى الجديدة المستصلحة، لافتا الى أنه من خلال نشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاج للمساهمة فى سد الفجوة من المحاصيل الزيتية، ووضع آلية تسويقية له، وتوفير الحملات الإرشادية، واستنباط أصناف جديدة.

فيما يؤكد تقرير لمركز البحوث الزراعية، عن أهمية محصول السمسم خاصة أن بذور المحصول الكاملة تستخدم كتقاوى، وتدخل فى صناعة الحلويات والمخابز، واستخراج الزيت، كما تدخل فى صناعة الطحنية، والحلاوة الطحينية، الزيت، موضحا أنه يعتبر زيت السمسم ، من الزيوت الغذائية الهامة نظراً لارتفاع نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة لأكثر من 85 % وهو يستخدم فى الغذاء المباشر وصناعة الصابون وبعض مستحضرات التجميل.