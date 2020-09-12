"البحث العلمي وجامعة الإسكندرية" توقعان عقد إنشاء لجنه قومية للتنمية المستدامة

كتب محمد صبحى

وقع صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عقد اتفاق لإنشاء اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة والتي ستستضيفها جامعة الإسكندرية وستعمل على مشاركة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، وذلك بحضور الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة جينا الفقي، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتورة رانيا الشرقاوي، مساعد نائب رئيس جامعة الأسكندرية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى فى بيان صادر عن الأكاديمية، أن انشاء اللجنة القومية للتنمية المستدامة يهدف إلي دعم وتطوير الموارد البشرية والبنية التحتية، حيث تبنت الأكاديمية انشاء برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة هو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والذي يهدف إلى تجميع القدرات المصرية المتخصصة فى مجال ما بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والتي تعمل فى جزر منعزلة متوازية مما يؤدى إلى تكرار الجهود بدلا من تكاملها وتفتيت التمويل وإهدار الموارد، ويهدف البرنامج أيضاً إلى بناء قاعدة بيانات مدققة متكاملة من العلماء والخبراء فى المجالات العلمية المختلفة، خاصة فى العلوم البينية والمتقدمة، كما تهدف أيضاً الي إجراء بحوث ودراسات مشتركة تتفق وخطط وأولويات الدولة كما تستهدف علي المدي البعيد المشاركة فى البحوث والمشروعات الدولية ذات الصلة بمجال الشبكة، والبرنامج هو أحد الآليات التنفيذية لإستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار 2030، التى من أهم أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى وبناء القدرات الوطنية.

وبدوره أشار الدكتور عصام الكردي انه وبناءًا على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على طلب جامعة الإسكندرية بإنشاء شبكة قومية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبالتنسيق بين برنامج إدارة الشبكات العلمية بالأكاديمية واللجان الوطنية و بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية تمت الموافقة على إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية، تستضيفها جامعة الإسكندرية وتعمل تحت مظلة برنامج الشبكات القومية واللجان الوطنية والمرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحظى بالدعم المالي المخصص للشبكات من قبل الأكاديمية، وتطبق عليها اللائحة التنفيذية المعدة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتي تم وضعها لتنظيم إدارة ومتابعة أعمال اللجنة التي تقوم الأكاديمية بتمويلها.

والجدير بالذكر أنه قد بلغ عدد الشبكات التي أنشئتها الأكاديمية 10 شبكات قومية، منها 7 فى مرحلة العمل فى مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا الحيوية وأمراض السرطان والثقافة العلمية والمسابك والمعشبات وتكنولوجيا النانو وجارى انشاء شبكات الرياضيات والمتاحف العلمية والطب الشخصى.