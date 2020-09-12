اليوم السابع
Ads
السبت، 12 سبتمبر 2020 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تحدد "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

السبت، 12 سبتمبر 2020 11:15 ص
الأوقاف تحدد "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة المقبلة، ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية 11/ 9/ 2020م
 
ووضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لعودة صلاة الجمعة هى:
 
1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.
 
2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.
 
3. ارتداء الكمامة.
 
4. إحضار المصلى الشخصي.
 
5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.
 
6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.
 
7. عدم فتح دورات المياه.
 
8. عدم فتح أو دور المناسبات.
 
9. عدم زيارة الأضرحة.
 
10. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.
 
11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .
 
12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.
 
13. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة في المسجد.
 
14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.
 

عودة صلاة الجمعة

مدة خطبة الجمعة

صلاة الجمعة الأوقاف

فتح المساجد

خطبة الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مساجد مصر تستقبل المصلين لصلاة الجمعة بالأسبوع الثالث.. "تقدير المصلحة وتنظيم المباح" موضوع خطبة اليوم.. والأوقاف تطلق حملة لتعقيم ونظافة المساجد.. ومناشدات للمصلين بالتزام الضوابط والإجراءات الاحترازية.. صور

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 07:00 ص

الأوقاف توجه بحملات لنظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة غدا.. صور

الخميس، 10 سبتمبر 2020 12:32 م

الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:28 م

9 مشاهد من صلاة الجمعة الثانية بعد شهور التوقف بسبب كورونا.. زيادة أعداد المساجد لمنع التكدسات.. وبوابات تعقيم للمصلين.. الالتزام بالمدة المحددة للخطبة.. وتوزيع مصليات بلاستيكية.. وتنفيذ قرار إغلاق الزوايا..صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة