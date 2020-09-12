أصغر موديل أزياء من متلازمة الحب.. حكاية "قصي" الموهوب الصغير.. فيديو

كتبت نهير عبد النبى

ليست كل النهايات واحدة فقد تنتهى قصص الحب بالسعادة والزواج وقد تنتهى الأخرى بالفشل والفراق، ولكن الأدهى من ذلك أن تنتهى قصة الحب والزواج بسبب إنجاب أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، هو ملخص ما حدث مع داليا حسين والدة واحد من ملائكة الرحمة "متلازمة دوان".

لم تتخيل والدة الطفل قصى الذى يبلغ من العمر 4 سنوات أن تنتهى قصة حبها وزواجها بسبب إنجاب طفل من متلازمة داون، وقالت والدة الطفل قصى لـ "اليوم السابع"، تزوجت والد قصى بعد حب 6 سنين وكانت الحياة طبيعية وهادئة ولكن بعد ولادة قصى واكتشفنا انه متلازمة داون الحياة اتغيرت 180 درجة، كان والد قصى وأهله مش مستوعبين يعنى ايه طفل من متلازمة داون رفضوا وجوده وكانو دايما يقولولى متنزليش صوره على الفيس ومتقوليش إن عندك طفل من داون، لكنى رفضت وكنت بنزل صور ابنى وفرحانه بيه ".

وأضافت" قعدت كتير فى مشاكل مع والد قصى كان رافض يصرف عليه لأن مراكز التأهيل غالية وكان ناوى يخلى قصى ياكل ويشرب بس لكن ولا نصرف عليه فى تأهيل أو دراسة ، لدرجة انه اخدنى للدكتور عشان يعرف سبب ان قصى من داون انا ولا هو، والدكتور قاله دى جينات ومحدش فيكم السبب ولو خلفتم تانى هتيجبو طفل سليم بنسبة كبيرة".

وتابعت"بعد المشاكل انفصلنا مرتين ورجعنا وأخر مرة رفعت قضية خلع لان ابنى نفسيته تعبت بسبب المشاكل اللى كانت بتحصل قدامه، ماكنش فاهم بس كان بيخاف من الصوت العالى، قررت إنى ارفع خلع وأخد ابنى ونعيش لوحدنا، المحكمة حكمت لى بـ 600 جنيه ولكن استأنف الحكم والمحكمة طلعت قرار للدفع للحبس واضطر يدفع الفلوس".

"أنا عمرى ما قلت عليه متلازمة داون لأنها متلازمة الحب والسعادة"، هو ما قالته والدة قصى عن طفلها وقالت إنه موهوب ومميز، ونسبة الذكاء عنده 75% وعن حياتها مع قصى قالت: "قصى دلوقتى بقى موديل فاشون والناس كلها بتحب تتصور معاه وبيطلبوه فى جلسات تصوير دايما وكمان هو ذكى وشاطر وبيسمع الكلام وبيحب الكرة والسباحة وان شاء الله هكون معاه للأخر، وحاليا بأهله من خلال التدريب ومدرسين للنطق والمهارات وهفضل مع ابنى لغاية ما أخليه أشهر لاعب كرة قدم فى العالم".

وعن علاقة الطفل قصى بوالده قالت دينا: "بعد ما قصى بدأ يتشهر والناس تعرفه وبدأ يتكلم بباه طلب يشوفه وبقى بيروحله يقعد معاه وهو اللى قدمله فى المدرسة ، هو حاليا حس بالفرق وحس ان الطفل اللى هو رفض يصرف عليه زمان ممكن يبقى حاجة ، يمكن الاول كانت صدمة بالنسبة له".

وانهت حديثها قائلا: "عاوزه أقول لكل الأهالى اللى عندهم أطفال من متلازمة داون أو أى إعاقة تانية انت عندك ملاك فى البيت حافظ عليه وخليك جمبه وأكيد ربنا هيرزقك ويفرح قلبك بيه".