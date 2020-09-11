وزير الكهرباء يؤكد حصول المواطن على دعم من الدولة حتى 650 كيلو وات بنسبة 18%

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار بيع الكهرباء للمواطنين مازالت مدعومة من الدولة حتى الشريحة الخامسة وحتى 650 كيلو وات، موكدا أن الدولة تدعم الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة بنسبة 67%، والشريحة الثانية من صفر إلى 100 كيلو وات ويحصل على دعم 63% من التكلفة الفعلية الفاتورة.



وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من يستهلك 650 كيلو وات ساعة يحصل على دعم من الدولة بنسبة 18%، موضحا أن من يستهلك من 651 حتى 1000 كيلو وات يتحمل التكلفة الفعلية الفاتورة ولا يحصل على دعم من الدولة.



وقال إنه لا صحة تماما لما تداوله بعض المواقع الإلكترونية الخاصة بشأن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وإنها تبلغ 2.4 سنت دولار، موكدا أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تكلف الدولة ما يزيد عن 6 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة.



وتابع أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة تتضمن تكلفة الوقود والمشروعات التى تنفذها الدولة لعمل توسعات فى الشبكة القومية للكهرباء بهدف رفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موضحا أن وزارة الكهرباء وزارة خادمية غير هادفة للربح.



