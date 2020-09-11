وزير الرى: لدينا إمكانيات متطورة تمكننا من مراقبة السيول "من وهى سحابة"

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الرى والموارد المائية، إن مصر لديها إمكانيات متطورة فى رصد السيول، والتنبؤ بها، موضحاً أن الوزارة تراقب السيول عن طريق مراكز الإنذار المبكر التابعة للوزارة، وتابع: "بنراقب السيول ونعلم تفاصيلها قبل ثلاث أو أربع أيام، ونرصدها من وهى سحابة ونحسب كمية الأمطار والامكان التى تتأثر بها".

وأضاف "عبد العاطى"، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن الحكومة حذرت العام الماضى من حدوث سيل وتم الاستجابة لنا بمنح العاملين فى الدولة إجازة.

وعن المشروعات التى تنفذها الدولة، قال وزير الرى، إن ما يحدث الآن من اهتمام بالترع لم يحدث مثله فى عهد محمد على، لافتاً إلى أن المشروع القومى لتبطين الترع له آثار إبجابية كثيرة.

وأكد "عبد العاطى"، أن الوزارة وضعت يدها فى ملفات لم يتم الاقتراب منها منذ أكثر من 50 أو 60 عاماً، سواء فى ملف التعديات على نهر النيل، أو من حيث المشروعات الكبرى التى تنفذ من أجل مواجهة النقص المائى الذى تعانى منه مصر، وتابع: "فرع رشيد كان يستقبل 80 مليون متر مكعب مياه عام 2004 وتراجع ذلك إلى أكثر من النصف بسبب التعديات على نهر النيل.

وفى سياق آخر، قال وزير الرى، إن السد الإثيوبى ليس سبباً لما تتعرض له السودان من فيضانات، وتابع:"ده من عند ربنا..وهذا الفيضان يشبه ما تعرضت له مدينة رأس غارب عام 2016 ".