وزير الأوقاف يؤكد عدم وجود علاقة بين قانون التصالح وهدم المساجد المخالفة

كتب رامى محيى الدين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة تتدخل لتنظيم المباح فى عملية إنشاء المساجد، مضيفا أنه "لو تركت الدولة الأمر دون تنظيم، وتركت من يريد أن يبنى أى شىء يفعله لأكل القوى الضعيف". وتابع قائلا: "البعض يروج تصريحات على لسانه من اتباع الجماعات الإرهابية، بأنه أفتى بتحريم الصلاة بالمساجد المخالفة إلا بعد التصالح عليها، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن قانون التصالح لم يتعرض من قريب أو بعيد للمساجد.

وأضاف جمعة، فى مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار: "الدولة القوية هى التى تستطيع أن تنظم أوضاع المواطنين، أما الدول الرخوة لا تستطيع أن تفعل شىء".

وتابع وزير الأوقاف قائلا إن "وضع لا قانون لا دولة" يريده دعاة الفوضى، موضحا أن الجماعات الإرهابية هى التى تنشأ على أنقاض الدول.

واستطرد أنه لم يهدم مسجد من المساجد أو زاوية إلا للمصلحة العامة للناس، ولم يتم الحديث عن قانون التصالح.