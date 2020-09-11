اليوم السابع
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وزيرة الصحة: مصر تسير بخطى ثابتة فى مواجهة كورونا

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 10:01 م
وزيرة الصحة: مصر تسير بخطى ثابتة فى مواجهة كورونا وزيرة الصحة
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأقل عرضة للمضاعفات والوفيات ليس فى مصر فقط ولكن العالم كله، لافتة إلى أن وزارة الصحة تتخذ الإجراءات الوقائية والطبية والتوعية وتسير على خطى وإجراءات واضحة لاستمرار الوقاية من كورونا، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة فى مواجهة كورونا، فضلا عن أن مصر مهتمة بالتعليم الطبى، وتم تخريج 200 طبيب بالتعاون مع جامعة هارفارد.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة القاهرة والناس، أن مصر أكثر مرونة فى إدارة أزمة كورونا، قائلة: "إحنا عندنا مرونة واحنا أخدنا قرار إغلاق المدارس فى وقت مناسب وكان قبل تفشي الفيروس وإحنا ديما سابقين بخطوة ولما خدنا قرار الثانوية العامة كنا عارفين بنعمل إيه".

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الشعب المصري والسوداني شعب واحد، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه منذ اللحظة الأولى بتقديم كافة المساعدات للشعب السوداني، مشيرة إلى أن زيارة السودان جزء من التعاون مع أفريقيا ولترسيخ العلاقة الممتدة بعيدا عن رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وتابعت الدكتورة هالة زايد، أن هناك مجالات كثيرة للتعاون في إفريقيا والسودان وخاصة مع الحدث الأخير المتعلق بالفيضانات والسيول فى ولايات السودان، مشيرة إلى أن مصر قدمت 5 طائرات كمساعدات طبية للسودان.


فيروس كورونا

مصر والسودان

فيضانات السودان

سيول السودان

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