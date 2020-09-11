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وزارة الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى اليوم

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 05:00 ص
وزارة الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم صكوك الأضاحى اليوم وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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توزع وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 16 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الشرقية – أسيوط – سوهاج – قنا) ، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع السادس على التوالى ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 563 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن قيمة الصك بسعر 1800 جنيه يتم تحويله إلى 18.5 كيلو لحوم صافى مشفاه من أجود اللحوم، مؤكدا أن الإقبال على صكوك الأضاحى فى تزايد مستمر حيث كان فى أول عام حصيلة بيع الصكوك 32 مليون جنيه، ثم 48 مليون جنيه ثم 64 مليون جنيه ثم 105 مليون جنيه، وهذا العام 115.5 مليون جنيه، ما يؤكد ثقة المضحين فى المشروع والعاملين عليه، وثقتهم بأن ما يدفعونه من مبالغ مالية تصل إلى مستحقيها.

 

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.


صكوك الاضاحى

لحوم صكوك الاضاحى

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لحوم صكوك الاوقاف

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