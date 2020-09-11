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ويؤكد: معلمو ومعلمات مصر بخير..

نائب وزير التعليم يشيد بسيدة القطار: "المعلم الإنسان.. وسنكرمها فى ندوة بمدرستها"

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 08:59 م
نائب وزير التعليم يشيد بسيدة القطار: "المعلم الإنسان.. وسنكرمها فى ندوة بمدرستها" الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم
كتب أحمد عبد الرحمن

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أشاد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، بالسيدة صفية أبو العزم الشهيرة بسيدة القطار، ووصفه بـ"المعلم الإنسان". وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى: "في كتير زيها بيعمل كده بس مبيظهرش، بس لأن هي مخلصة ظهرت"، مردفا: "هزورها يوم الأحد في مدرستها لأن حالتها يمكن ندرس منها القيم والأخلاق كمواقف وقدوة، وسيكون هناك ندوة داخل المدرسة عن كيف ننمى القيم في نفوس الطلاب، وسنكرمها".
 
 
وتابع نائب وزير التربية والتعليم: "معلمو ومعلمات مصر بخير".

كان قد كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، عن أن من حصلوا على دبلوم المعلمين فإن قرار اللائحة التنفيذية تم توقيعه، وهؤلاء يحق لهم أن يشغلوا منصب مدير مدرسة ووكيل مدرسة ابتدائى، أي من حقهم أن يقدموا لشغل المنصب للترقية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى: "لن نجامل شخصا لا نحتاجه، ولكن الاحتياج والتدبير المالى، ولما أفرد فصولى هبقى في احتياج ودى تطمن الناس، وخاصة الـ36 ألف اللى اشتغلوا معايا وجربتهم"، موضحاً أن العام الماضى توجه وزير التعليم إلى وزير المالية - وكنت معه -، مردفا: "تحدثنا عاوزين نشغلهم حتى بالحصة، ولكن القانون يمنع ولغير العاملين ممكن، اللى كنا متعاقدين معهم، وخلينا الحصة بـ20 جنيها من ميزانيات المديرية، وفي ضوء الاحتياج والاعتماد المالى لن نتردد في إننا نشغل الناس".  

وتابع: "أنا معلم كيمياء سابق وكنت أستاذ جامعى وأعرف أن المعلم يتعب وكرامته من كرامتنا كلنا، وتقدمنا بمذكرة لتغيير القانون أن من يقوم بشغب في المدرسة يكون هناك عقاب".

وذكر نائب وزير التربية والتعليم، أن الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي جعلت تطوير التعليم حتمي، وأن المنظومة التعليمية ستتغير وشكل التعليم القديم لم يعد صالحا، موضحا أن هناك وظائف ستختفى وأخرى ستظهر ويجب أن نكتسب مهارات القرن 21، وأن تطوير الإنسان المصري مسئولية عدة وزارات والتعليم واحدة منها.

 


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التعليم

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