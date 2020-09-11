اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 سبتمبر 2020 11:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مركز سموم جامعة بنها يعلن استقبال 232 حالة فى أغسطس 50% منها تناول أدوية خطأ

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 11:02 ص
مركز سموم جامعة بنها يعلن استقبال 232 حالة فى أغسطس 50% منها تناول أدوية خطأ مركز علاج السموم بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها، بقيادة الدكتورة نرمين عدلى مدير المركز، تقرير المركز عن شهر أغسطس 2020، للحالات التى استقبلها المركز خلال الشهر الماضي، والتى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

وأكد التقرير الشهرى لمركز السموم بجامعة بنها، أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها الشهر الماضي 232 حالة تسمم تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من  ٥٠ ٪ من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، بإجمالى 121 حالة، وجاء بعدها في الترتيب تناول المواد الكاوية "البوتاس" بإجمالى 51 حالة، ثم المبيدات الحشرية بإجمالى 27 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقى الحالات تنوعت في التقرير منها 15 حالة مخدرات، و11 حالة تسمم غذائي، و5 حالات مشتقات بترولية، وحالة اختناق غاز، وحالة لدغ حشرات.

 

119126924_2757911914494622_3733258922954652074_n

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

مركز السموم بجامعة بنها

جامعة بنها

تقرير أغسطس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فريق جراحى بمستشفى بنها الجامعى ينقذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة عربية أطفال"

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 06:24 ص

فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ طفلة تعرضت لكسر داخلى بغضاريف القصبة الهوائية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:33 ص

القارئ د.أحمد أبو القاسم يكتب: إزاى تخطط لمستقبل ابنك الجامعى

السبت، 15 أغسطس 2020 08:00 ص

مستشفيات بنها الجامعية: لم نتأخر لحظة فى تقديم الخدمة لأى مريض

الجمعة، 07 أغسطس 2020 11:15 م

مستشفيات بنها الجامعية تعلن رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات استعدادا للعيد

الأربعاء، 29 يوليه 2020 09:08 م

الجيش الأبيض.. إسماعيل وأحمد بتمريض عزل مستشفى بنها الجامعى بمواجهة كورونا

الأربعاء، 29 يوليه 2020 05:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة