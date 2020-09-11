مدير الخطوط الجوية الهولندية يشيد بالإجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية.. فيديو

** عودتنا لمصر بسبب رصدنا للإيجابية فى يوليو وأغسطس

** انتظروا عودة حركة الطيران فى مصر الصيف القادم بنفس نسب تشغيل 2019

أكد ماتيو تيتو، المدير الإقليمى للخطوط الفرنسية والهولندية KLM فى الشرق الأوسط، أن مصر ستكون فى طليعة الدول التى ستعود إليها حركة الطيران بإيجابية سريعة، كما كانت قبل جائحة كورونا، مضيفا أنها تعد من الدول القليلة التى استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة وهى الحفاظ على مواطنيها وتحجيم فيروس كورونا مع اتخاذ مجموعة إجراءات احتراذية سهلت السفر إليها وهذا الأمر لم يوجد فى العديد من الدول الآخرى.

وأضاف ماثيو، فى مقابلة صحفية أختص بها "اليوم السابع" خلال زيارته القصيرة للقاهرة بمناسبة افتتاح عودة خطوط KLM للقاهرة بعد توقفها أن ما عجل بعودة رحلاتنا لمصر كانت النتائج الإيجابية التى رصدناها منذ استئناف عودة حركة الطيران فى يوليو الماضى وعلى مدار أغسطس ووجدنا حركة التشغيل الإيجابية تسير بشكل سريع، وهناك حالة من الطمأنة استشعرنا بها، كل تلك كانت بمثابة رسائل إيجابية لنا بضرورة عودة رحلاتنا المنتظمة من مطار القاهرة.

وقال إن مصر تعد من الأسواق المستهدفة لحركة الطيران للعديد من الركاب ويعد سوق الطيران المصرى سوق واعد، مرجعا ذلك لسببين الأول حركة سفر العديد من المصريين المقيمين خارج مصر ورغبتهم فى الزيارات لبلدانهم وأقاربهم ، والسبب الآخر وهو الإجراءات التى تتخذها مصر والنتائج المرجوة والمرحب بها عالميا فى تقويض وتحجيم فيروس كوفيد 19 .

وكشف ماثيو تيتو المدير الإقليمى للشرق الأوسط للخطوط الفرنسية وKLM، أننا الآن نسير 4 رحلات أسبوعيا من طراز إيرباص A350 وبدأ من نوفمبر المقبل نتوقع أن نصل بحجم تشغيلنا بمصر إلى نسبة من 60 إلى 70% من حجم تشغيلنا ما قبل كورونا وفى هذا الوقت ربما نصل إلى زيادة عدد رحلاتنا مع مصر.

وحول تعافى حركة الطيران بمصر بكافة مطاراتها قال: أتوقع بصيف 2021 أن تعود حركة الطيران بمصر بنفس ما كانت عليه عام 2019، وطمأن تيتو الركاب الراغبين فى السفر ولديهم تخوفات من كورونا بأنه منذ مارس الماضى وحتى الآن قام بـ8 رحلات سفر ولم يكن هناك أى خوف لأن سمة إجراءات احتراذية يتم التعامل بها على متن الطائرات من يينها خاصية تجديد الهواء داخل الطائرة بالكامل كل 3 دقائق، مضيفا أنه فى حالة بلغت نسبة الأشغال على الطائرة 60 أو 70% من المقاعد يتم ترك عدد من المقاعد الفارغة بين الركاب.

وقال إنه بالنسبة للدول بصفة عامة فعودة حركة الطيران تستلزم استصدار سلسلة قوانين وتشريعات تنظم عملية السفر وتمنح مزيدا من الطمأنة لدى المترددين والمتخوفين من استئناف حركة سفرهم، مضيفا أنه لابد من أن تكون هناك تأكيدات لخروج مصل يستطيع أن يسيطر بشكل كامل على كوفيد 19.

وشدد المدير الإقليمى للخطوط الفرنسية والهولندية، أننا لدينا سياسة واضحة جدا بالشركة وهى ضرورة الاستثمار بشكل مستمر فى تحديث الأسطول، والذى يعد عصب حركة الطيران لأى شركة طيران، ولذلك فنحن نعمل بالنسبة للرحلات طويلة المدى على إيرباص A359 فى حين متوسطة المدى نعتمد على A220 كما يوجد لدينا طرازات من عائلة بوينج منها دريم لاينر و777 و737/800.

وأكد ماثيو تيتو، أن للشحن الجوى اهتماما كبيرا لدينا، ولقد قمنا بدور حلقة وصل بين المنتجات المصرية والسوق الأوروبية خلال أزمة كورونا وقبلها وخصوصا الخضروات والفواكهة الطازجة وكانت لدينا طلبات كثيرة خصوصا من المملكة المتحدة وكنا ننقل لها المنتجات المصرية. واختتم أن شركات الطيران تعمل على مد جسور الصداقة وتوطيد العلاقات بين الدول، فما بالنا ونحن بصدد دولة بحجم مصر علاقتنا بها ممتدة منذ عقود وهى بالفعل دولة صاحبة تاريخ وحضارة ودولة بها نهضة اقتصادية وتنموية كبيرة تتم الآن بشكل كبير وملموس.