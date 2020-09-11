محامى الكنيسة الإنجيلية: الكلام عن هدم المساجد وترك الكنائس هدفه ابتزاز الدولة

كتب رامى محيى الدين

قال يوسف طلعت، محامى الكنيسة الإنجيلية وممثلها القانونى، إن الحديث عن هدم المساجد وعدم هدم الكنائس موضوع هدفه البلبلة وإثارة الشعب وهذا ليس صحيحا على الإطلاق وقانون بناء الكنائس يؤكد أن تكون الأرض التى تبنى عليها الكنيسة أن تكون هناك ملكية وأن لا تكون هذه الأرض عليه نزاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار: وتم هدم مدرسة السلام بالأقصر ومدرسة الأمريكان، أما كنيسة الأقصر تم الاتفاق مع المحافظة على هدمها وتعويضها بمكان آخر بعيد جدا على الرغم أنها قريبة من طريق الكباش أي في أفضل مكان بالأقصر وتم استقطاع أجزاء من الكنيسة الكاثوليكية وأى كلام آخر فى ابتزاز للدولة ودعوات سوداء لا يجب الالتفات إليها.