فن عالمي بنكهة مصرية.. عزة تصنع مصغرات الطعام بالصلصال الحراري

تقرير عزوز الديب

بأنامل من ذهب وأدوات بسيطة استطاعت عزة أن تبدع وتنطلق فى تنفيذ وإعداد مجسمات للطعام من الصلصال الحراري بحجم العملات المعدنية الصغيرة.

عزة عاطف، أم لثلاثة أطفال، ولكن لم يعطلها ذلك عن صناعة الاكل المجسم بحجم الجنيه شبه الحقيقي

قالت عزة لكاميرا اليوم السابع، إنها تعرض منتجاتها من خلال صفحات السوشيال ميديا، ما جعل العديد من الأطفال تشارك معها في تقديم بعض المسابقات الترفيهية لتشجيع الأطفال على تنفيذ بعض الأشياء المفيدة فى أوقات الفراغ، وتخريج طاقتهم ما جعل الأطفال تصنع مثلها بالصلصال العادي، ومن الأكل الذي أحبه الكثير على صفحات السوشيال، مثل الفول والطعمية والطواجن واللحوم، والبط.

ولا تهتم عزة فقط بإعداد الأطعمة، فهي أيضاً تحرص على تقديم كل ما يخص الطعام بجانبه مثل الكشري ووضع جنيه بجوار الطعام ليدل على صغر حجم الأكل .