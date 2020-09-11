سفير الفاتيكان يزور دير الآباء البندكتيين فى الإسماعيلية

كتب مايكل فارس

زار اليوم الجمعة، المطران نيقلاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، دير الآباء البندكتيين بالإسماعيلية ،واستقبلت الأخت ماري فرانسواز فوكية عازر، مديرة مدرسة سيدة المحبة الإلهية بدمياط والأخت إيلاريا أنور بدير دمياط، المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بمصر، وكذلك تم استقبال الأخت مارسيل الرئيسة العامة للرهبنة، والأخت لوسي المستشارة الأولي للرهبنة، وذلك في زيارتهم التفقدية للمدرسة، ودير الراهبات بدمياط، بحسب ما ذكرت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان اليوم.

وفى 3 يناير الماضي، وصل المونسينيور المطران نيقولاوس هنرى، السفير البابوى الجديد لمصر، وكان فى استقباله العديد من المطارنة، والرهبان، والراهبات؛ الممثلين للكنيسة الكاثوليكية.

وقد أعلن المكتب الإعلامي التابع لكنيسة الاقباط الكاثوليك، 4 نوفمبر العام الماضى، عن تصديق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على قرار تولي المطران"نيقولاوس هنري ماري دينيس" السفير البابوي الجديد بجمهورية مصر العربية، خلفًا عن السفير برونو موزارو الذي أنهى أعماله الشهر أكتوبر الماضي، ويعتبر هوممثل الفاتيكان في المحافل الدولية الخاصة بالطائفة الكاثوليكية، والفاتيكان هى صغر دول العالم سكانًا ومساحةً فهي تستقي دورها وأهميتها من كونها مركز القيادة الروحية للكنيسة.

والسفير البابوي نيقولاوس هنري ماري دينيس، من مواليد 5 أغسطس 1958 بالعاصمة الفرنسية باريس، و سيم كاهناً وبدء في الخدمة الرعوية بالكنائس الكاثوليكية في تاريخ 4 يوليو 1989، ثم وسيم أسقفاً ليرعى الكنائس الغربية بفرنسا و إيطاليا بدءً من 6 يناير 2013، وتتمثل وظيفته الحالية داخل مصر في رعاية وتمثيل البابا وارسال مشوراته لأبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مختلف المحالف.