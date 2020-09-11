اليوم السابع
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رئيس صندوق مصر السيادى يؤكد تحريف الإخوان لتصريح تصدير الكهرباء لأوروبا

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 11:32 م
رئيس صندوق مصر السيادى يؤكد تحريف الإخوان لتصريح تصدير الكهرباء لأوروبا أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي
ماجد تمراز

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قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إنه تم تحريف الخبر الخاص بمحصلة إنتاج الطاقة على مستوى الجمهورية، موضحا أن الغرض من تصريح تصدير كهرباء لأوروبا، هو إظهار القوى التنافسية لمصر فى مجال الكهرباء وقدرتها على تصدير كهرباء للخارج، مشيرا إلى أن المنطق يقول إن مصر لديها سعة فى هذا المجال ويمكن تصديره، وما تم الوصول إليه هو سعر تنافسى بعد سنوات من العمل فى هذا المجال.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر: "الإعلام المضلل استغل التصريح الخاص بتصدير الكهرباء للخارج من أجل ترويج الشائعات ونشر الأكاذيب والضحك على عقول المواطن المصرى البسيط".


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