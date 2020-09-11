بنذاكر فى أوضة واحدة.. قصة نجاح 3 توائم متفوقين بالثانوية العامة

ماجد تمراز

قال سيد بسيوني، أب لـ3 طلاب متفوقين بالثانوية العامة، إنه توسم الخير في أبنائه الثلاثة "التوائم"، مشيرا إلى أنه إذا اشتدت عليه الحياة وتعب من شدة العمل لسد احتياجاتهم، بمجرد النظر إليهم واجتهادهم وقدراتهم العلمية والدراسية، يشعر بالراحة والهدوء، مؤكدا أنه يفخر بهم طوال الوقت، ويفخر بتفوقهم الكبير.



وقال عبد الله، أحد أبناء عم سيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "أنا بنسق مع أخواتي في المذاكرة، وبنذاكر في أوضة واحدة وكنا بنكمل بعض في المواد كلها، وده ساعدنا على التفوق في كل المراحل التعليمية، وإن شاء الله كلنا هنحقق حلمنا".



وقال محمد الابن الثالث، إنه يسعى إلى دخول هندسة الطيران، وهناك أزمة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، حيث إنه من المقرر أن يمكث في طنطا ويحصل على امتياز، ثم ينقل بعد ذلك إلى القاهرة.