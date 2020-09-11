اليوم السابع
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المترو يدرس إجراء كشف نفسى للمتعاملين مع الجمهور أسوة بالسكة الحديد

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 02:00 م
المترو يدرس إجراء كشف نفسى للمتعاملين مع الجمهور أسوة بالسكة الحديد المترو-أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة دراسة شركة المترو إجراء كشف نفسى ومراجعة سلوكيات كافة العاملين المتعاملين من الجمهور خصوصا صرافى التذاكر ونظار المحطات، بحيث تشمل كافة الدورات التدريبية فحوصات نفسية للسلوكيات أسوة بما ستفعله السكة الحديد، حيث كانت وزارة النقل أعلنت إجراء كشف نفسى واختبارات سلوكية  لعمال السكة الحديد المتعاملين مع الجمهور فى أعقاب واقعة قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة  / القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار. 
 
وقامت هيئة السكة الحديد بالتحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشئون القانونية المتجاوزين فى حق أحد أفراد القوات المسلحة وجاءت نتائج التحقيقات وفقاً للآئحة نظام العاملين بالهيئة  كالتالي :
 
1- تم مجازاة عادل فاروق عبدالهادي رئيس القطار بخصم أجر 50 يوماً ( خمسون يوماً ) من راتبه لما بدر منه في هذه الواقعة تجاه احد ابطال القوات المسلحة الباسلة.  
 
2. تم مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لما بدر منه في هذه الواقعة تجاه  احد أبطال القوات المسلحة الباسلة.  
 
3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.
 
4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم إرتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.
 
5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي.
 
وأكد البيان احترام وزارة النقل وكافة العاملين بها  لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداءا لوطنهم وشعب مصر العظيم.
 

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