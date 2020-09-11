اليوم السابع
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الحصة ساعتين من 15 لـ85 جنيها.. التعليم تكشف تفاصيل نظام مجموعات التقوية

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 09:13 م
الحصة ساعتين من 15 لـ85 جنيها.. التعليم تكشف تفاصيل نظام مجموعات التقوية الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، تفاصيل نظام مجموعات التقوية، موضحاً أن 3 إعدادى و3 ثانوى يدير المجموعات الإدارة التعليمية وليست المدرسة، ليكون من حق الطالب أن يختار أي معلم في الإدارة، وليس في المدرسة فقط، ولو 10 طلاب طلبوا معلم في أي منطقة في مصر يتم توفيره. 
 
 
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن مدير الإدارة ومجلس الآباء والأمناء يحدد سعر الحصة، لمدة ساعتين، الحد الأدنى 15 جنيها والحد الأقصى 85 جنيها.
 
وتابع: "المعلم سيحصل على الثمن في الحصة الثانية، ومدة الحصة ساعتين، مدير الإدارة يحد مدارس بعينها ويزودها بأجهزة تكييف وبنية تكنولوجية ويستفيد من معامل المدرسة، نظير أن 85% يحصل عليها المعلم و15% تحصل عليها المدرسة والإدارة". 
 
وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن صفوف النقل تديرها المدرسة التي فيها الطلاب، مستطرداً: "كان لدينا قرار وزارى منظم لمجموعات تقوية 53 لسنة 2016، ولكن كان به بعص القصور، أتينا بمديرين إدارات تعليمية ومعلمين بارزين في الدروس، وقلنا لهم: لو عملنالك مجموعة تقوية تسيب السنتر وتجيلى".
 

رضا حجازى

التعليم

مجموعات التقوية

التربية والتعليم

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