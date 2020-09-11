ابنة مجدى الجلاد تتعرض لحادث سيارة وتصاب بقطع فى الرباط الصليبي

تعرضت سما الجلاد، ابنة الكاتب الصحفي و الإعلامي مجدي الجلاد، لحادث سير أثناء توجهها للعمل، وتم نقلها للمستشفي، حيث أشرف علي علاجها الدكتور أحمد عماد راضي أستاذ العظام ووزير الصحة السابق، مؤكدًا إصابتها بقطع في الرباط الصليبي بالساق اليسري مما يتطلب علاج مدة طويلة، و تحتاج لراحة تامة.. ونشرت والدتها علي صفحتها بالفيس بوك تطلب الدعاء لها بالشفاء.