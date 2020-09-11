إنفوجراف.. مركز معلومات "الزراعة" يعلن الحصاد الأسبوعى لأنشطة الوزارة

كتب عز النوبى

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" الثالث، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر.

وتصدر اللقائين اللذان عقدهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي النشرة، حيث تم خلال الاجتماع الاول بحث المشروع القومي لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان عن طريق إنشاء 200 مركز متطور على مستوى محافظات الجمهورية.

كما تم خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، واللواء مصطفى امين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، استعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والانتاج الزراعي، بهدف تحقيق الامن الغذائي من خلال تعظيم الانتاج والتصنيع الزراعي.

وبمناسبة عيد الفلاح رصدت النشرة تهنئة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لفلاحي ومزارعي مصر بمناسبة العيد 68 للفلاح المصري، حيث أشاد الوزير بدور الفلاح المصري في تحقيق الأمن الغذائي المصري، لافتا الى ان معدن الفلاح المصري الاصيل يتجلى في وقت المحن.

واوضح الانفوجراف أن وزراء الزراعة والري والاوقاف، بحثوا خلال اجتماع مشترك تكثيف توعية وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، كذلك تك خلال اجتماع ضم وزراء الزراعة والتخطيط والبيئة، مناقشة مشروع دمج التنمية المستدامة فى مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ لانشاء مجتمعات زراعية جديدة في مصر.

ووضع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خلال نفس الفترة حجر الأساس لمصنع ميفاك الثالث بمدينة الصالحية الجديدة، لإنتاج لقاحات بيطرية مبتكرة، كما وقع اتفاقية مع منظمة "الفاو" لتنفيذ 150 مدرسة حقلية بمحافظات مصر وذلك بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، كما تفقد اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الخدمات البيطرية، مديريتي الطب البيطري بمحافظتي اسيوط وسوهاج، للوقوف على مستجدات العمل في اعمال التلقيح الاصطناعي للماشية بالمحافظتين.

وتزامنا مع احتفالات عيد الفلاح ايضا اطلقت الوزارة حملتها الترويجية لتوعية مزارعي محافظة القليوبية، بأهمية التحول الى نظم الري الحديث، والتقنيات الحديثة، وذلك خلال زيارة تفقدية لعدد من مزارع المحافظة، قام بها رئيس قطاع الارشاد الزراعي، على رأس وفد من الوزارة، فضلا عن الزيارة التي قام بها اعضاء فريق تحديث الري الى محافظة قنا، والواحات البحرية بالجيزة، ضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق الى مختلف محافظات الجمهورية لتشجيع المزراعين على التحول نحو منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

ونفذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية يوم حقلى وبرنامج تدريبي في محافظة القليوبية، لتعريف المزارعين بطرق التخزين السليمة، وكيفية التعامل الآمنة مع حبوب الغلال، كما نفذ معهد بحوث أمراض النباتات، برنامج تدريبي تحت عنوان: " أهم الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية "، بمحافظة الفيوم، حيث تناول البرنامج عددا من الموضوعات على رأسها: اهم أمراض محاصيل الفاكهة و طرق مكافحتها.

واعلنت الوزارة خلال الاسبوع جمع وتدوير 96 ألف و300 فدان، حيث بلغت كمية القش 238 ألف و706طن، وبلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز 650 موقع في 6 محافظات، حيث تم كبس 90 ألف طن وتم فرم 36 ألف طن، وتشوين كميات القش الناتجة من مساحة 98 ألف و736 فدان، وتم عمل 34 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي، وكذلك إنتاج 5 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ، وتم تنفيذ 236 ندوة إرشادية لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، كما اعلن قطاع الانتاج التابع للوزارة، منذ ايام، بدء موسم حصاد محصول الأرز، لمساحة اجمالية بلغت حوالي ٣٠٠٠ فدان، في مزارع قطاع الانتاج بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط.

ووافق مجلس إدارة مشروع قرض البتلو في جلسته الأخيرة على تمويل جديد للبتلو بـ 936 مليون جنيه يستفيد منها 5255 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 64694 رأس ماشية لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو، وبالتالي يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 2 مليار و ٦٢٤ مليون جنية لأكثر من 15300 مستفيد، ولتمويل حوالى 183 ألف رأس ماشية.

وفي ذات السياق ناقشت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومنظمة الفاو آليات تنفيذ الأنشطة والخطط الموضوعة هذا العام والتى تتعلق بأمراض أنفلونزا الطيور، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا الجمال)، إلى جانب مشروع الثروة الحيوانية المستدامة في إفريقيا 2050، إضافةً إلى مناقشة التحديات التى تواجه تنفيذ المشاريع الثلاثة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ.

كما انتهت 6 قوافل بيطرية من اعمالها بمحافظة القليوبية، حيث تم فحص وعلاج 4576 حيوان منهم 2687 حيوان تم علاجهم وتأهيلهم تناسليا وتم فحص عدد 15 طلوقه تستخدم في التلقيح الطبيعي، كما بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1513 مستفيد من صغار المربيين، كما قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بزيارة 18556 منـزل في 794 قرية في 26 محافظة وتم فحص 57356 حيوان، استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية.