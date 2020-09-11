أستاذ الصحة العامة يحذر من استخدام الكحول أكثر من اللازم "يقلل من تأثيره"

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، إن التعايش مع فيروس كورونا نمط حياة، ومن ثم فإنه لا يستقيم منع الطلاب من الذهاب إلى المدارس، مشددًا على أهمية زيادة وعيهم عن طرق الوقاية.

وأضاف حتة خلال تصريحات عبر خاصية "زوم"، ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، والإعلامية ليندا عبد اللطيف عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أنه يجب أن تلتزم الأسر والمدرسة والطلاب بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بالعدوى، مشيرًا إلى أن الأطفال باتت تتوفر لهم معلومات قيمة عن الفيروس، بعدما أن تسبب في بقائهم بالمنزل طيلة الفترة الماضية.

وتابع، أن المدرسة يجب أن تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من العدوى، مثل تقليل أعداد الطلاب بمختلف المراحل والحفاظ على كل طرق التباعد الاجتماعي، موضحًا أن الحفاظ على التباعد أكثر من ارتداء الكمامة التي قد تؤدي إلى إحساس الأطفال بالتعب والإرهاق.

وأردف، انه يجب الحرص على استمرار استخدام المياه والصابون بشكل أكبر من الكحول، ناصحًا الطلاب اصطحاب زجاجتي مياه، الأولى للشرب والثانية لغسل اليدين، واستخدام الكحول بحذر لأنه قد يضر العينين والوجه والتهابات إذا أستخدمت بشكل خاطئ، كما أن استخدام الكحول بشكل زائد عن الحائد يقلل من تأثيره.

ونصح "حتة"، بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن دون الحصول على الأقراص التي قد تحتوي على مواد حافظة وكيماويات، مشددًا على أن هذه الأطعمة تفيد الطفل وتقوي جهاز مناعته، ونصح أيضًا بشرب المياه وشرب العصائر الطازجة.