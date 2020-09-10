وزير التعليم العالى يكرم الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية (مكفوفين) فى الثانوية العامة

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الأربعاء الطالبة ردينه سعد صلاح - الحاصلة على المركز الأول فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (مكفوفين).

وهنأ الوزير الطالبة على تفوقها وحثها على مواصلة الجد والاجتهاد خلال مرحلة التعليم الجامعية، وبذل المزيد من الجهد، كما وجه الشكر لأسرة الطالبة على ما بذلوه مع ابنتهم من مجهود خلال فترتي الدراسة والامتحانات، رغم ما تمر به البلاد من جائحة كورونا.

وتناول اللقاء حوار أبوى بين الوزير والطالبة عن طموحاتها المستقبلية ورغبتها فى الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشيرة إلى موهبتها فى كتابة المقالات، والقصص القصيرة، وتفوقها الدراسى فى المراحل الدراسية المختلفة، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة فى المرحلتين الإعدادية والابتدائية.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء عن تقديم كافة أوجه الدعم للطالبة، وتذليل أى عقبات؛ لتحقيق حلمها واستمرار تفوقها العلمى.

وفى ختام اللقاء أهدى الدكتور خالد عبدالغفار الطالبة شهادة تقدير وميدالية تعبيرًا عن تفوقها وما بذلته من جهد خلال العام الدراسى.