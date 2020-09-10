وزير الأوقاف يخصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام مسجد بمطرح تجاوز مدة خطبة الجمعة

كتب على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خصم شهرين من بدل صعود المنبر من الشيخ "عمر.أ" إمام وخطيب بمديرية أوقاف مرسى مطروح نظرًا لتجاوزه المدة التي حددتها الوزارة لخطبة الجمعة .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار جاء بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف مرسى مطروح والمعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة .

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد .

ووجه وزير الأوقاف، فى بيان سابق جميع الأئمة بعدم تجاوز وقت الخطبة المحدد بعشر دقائق، كما وجه جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق الإجراءات الحاسمة من الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، مشددا على مديري المديريات والإدارات بضرورة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مسجد لا يلتزم بذلك ، وإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالتعليمات في أي وقت ولا سيما في صلاة الجمعة.

وتابع وزير الأوقاف:"وينبه إمام المسجد على أهمية الالتزام بذلك عند إقامة كل صلاة ، فطاعة الله (عز وجل) في العبادة لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق ، وعلى المسلم أن يأخذ زينته ويلبس أحسن ثيابه عند كل صلاة ولا سيما عند الذهاب إلى المسجد ، لأنه ذاهب للوقوف بين يدي رب العالمين ، فإذا دخل الإنسان بيت شخص عظيم أو مكانه حافظ بشدة على نظافته وترتيبه ووضع كل شيء في موضعه وتركه أفضل مما كان ، فأي بيت وأي مكان أعظم من بيوت الله (عز وجل) وأولى بذلك ؟!.