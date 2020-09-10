وزارة التعليم تشكر سيدة القطار وتعلن تكريمها تقديرا لموقفها ورسالتها كمعلمة

تتوجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة صفية أبو العزم، مُعلمة مدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، والتى تمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب لأحد المجندين.
وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيه الشكر والتقدير للمعلمة وجميع المعلمين الذين يتمتعون بنفس الصفات النبيلة والوطنية.
وأعلنت الوزارة عن تنظيم تكريم يليق بالموقف النبيل الذى قامت به المعلمة، بما يعكس رسالة المعلم.
ووجه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين التحيه والتقدير والاحترام للسيدة الفاضلة صفية أبو العزم معلم خبير بمدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى علي موقفها الإنساني مع المجند في قطار المنصورة-القاهرة.
وقال نائب وزير التربية والتعليم: المعلمة صفية تضرب المثل لدور المعلم المصرى الإنسان داخل المدرسة وخارجها فى نشر القيم و المبادئ المجتمعية السليمة بين أفراد المجتمع والحرص على المبادرة بالمواقف والتصرفات الإيجابية مهما كانت الظروف، والجندى المصرى هو رمز الأمن والحماية للشعب واحترامه واجب على الجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة