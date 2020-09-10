وزارة التعليم تشكر سيدة القطار وتعلن تكريمها تقديرا لموقفها ورسالتها كمعلمة

كتب محمود طه حسين

تتوجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة صفية أبو العزم، مُعلمة مدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، والتى تمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب لأحد المجندين.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيه الشكر والتقدير للمعلمة وجميع المعلمين الذين يتمتعون بنفس الصفات النبيلة والوطنية.

وأعلنت الوزارة عن تنظيم تكريم يليق بالموقف النبيل الذى قامت به المعلمة، بما يعكس رسالة المعلم.