اليوم السابع
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نائب وزير الصحة يجتمع مع اليونيسيف وممثلى الوزارات لوضع خطة التوعية بكورونا

الخميس، 10 سبتمبر 2020 03:20 م
نائب وزير الصحة يجتمع مع اليونيسيف وممثلى الوزارات لوضع خطة التوعية بكورونا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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عقد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان اجتماعاً ضم بعض مديرى الإدارات الفنية بالمجلس القومي للسكان وممثلى "مبادرة شباب مصر" من منظمات الطلبة بكليات الطب والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي وكذلك ممثلي منظمة اليونيسيف الداعمة للمبادرة، بالإضافة إلى ممثلى وزارات الصحة والتضامن والشباب والرياضة والأوقاف، للتنسيق فيما بينهم، ووضع خطة التثقيف والتوعية بفيروس كورونا وسبل الوقاية والحد من انتشار العدوى.

وتستهدف "مبادرة شباب مصر" خلال الفترة القادمة توعية 75 ألف مواطن في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين شباب المبادرة وكوادر الوزارات مثل الرائدات الريفيات والدعاة والمشاركين من الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وتعظيم المردود المجتمعى.

في السياق ذاته بدأ المجلس القومي للسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، فى ضوء الاتفاقية المبرمة بينهما، العمل على بناء قدرات المسئولين بأفرع المجلس بالمحافظات المختلفة، بهدف إعداد خطط التثقيف والعمل الميداني بالمديريات التنفيذية، وكذلك على آليات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى إعداد التقارير وعرضها على المحافظين ومتخذي القرار.



 


السكان

الصحة

اليونسيف

كورونا

خطط التوعية

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