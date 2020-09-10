اليوم السابع
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نائب وزير الإسكان يكشف عن زيادة المدن الجديدة فى مصر إلى 41 مدينة

الخميس، 10 سبتمبر 2020 09:22 م
نائب وزير الإسكان يكشف عن زيادة المدن الجديدة فى مصر إلى 41 مدينة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان
ماجد تمراز

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قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، إنه منذ عام 2014، كان عدد المدن الجديدة 27 مدينة، والآن زاد عددهم إلى 41 مدينة، وتم إنقاق حوالي 350 مليار جنيه على تلك المدن خلال 6 سنوات، وهي منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أن المشروعات القومية على مستوى الوزارة، فتم إقامة مشروعات الصرف الصحي، حيث تم تغطية 41% من القرى.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة اكسترا نيوز: "تم بناء 175 ألف وحدة سكنية، وتم صرف حوالي من 40 إلى 50 مليار جنيه في ملف العشوائيات، وتم إزالة العشوائيات من محافظة القاهرة، وبالنسبة للإسكان الاجتماعي تم تسليم حوالي 350 ألف وحدة، حيث أن حوالي 3 مليون مواطن استفاد من مشروعات الإسكان الخاصة بمحدودي الدخل".

 

وقال: "كان لازم ناخد الخطوات دي علشان نستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، ولو مكنتش حصلت الخطوات دي زمان نسبة العشوائيات بتزيد بشكل كبير، ودلوقتي عندنا جامعات في المدن الجديدة اللي بيتم إنشائها، وأي مبالغ بيتم استثمارها لها عوائد، وأي وحدة سكنية لها فرصة عمل مباشرة و3 فرص عمل غير مباشرة".

 


الاسكان

الاسكان الاجتماعى

المدن الجديده

العشوائيات

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